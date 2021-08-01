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الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الحكومة في الجمهورية العربية السورية‎.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن "الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".

 

ويشغل عرنوس – وهو من مواليد محافظة إدلب عام 1953 – منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ تموز يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس.

 

كان الرئيس السوري بشار الأسد فاز في مايو/ أيار الماضي بولاية رئاسية جديدة من 7 أعوام، بعد حصوله على 95.1% من الأصوات.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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