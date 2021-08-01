انت الان تتابع خبر القضاء: 33 سنة مجموع الاحكام بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي بميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الأولى، اليوم الاحد، عن إصدراها حكماً جديداً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي وفق المادة (340) من قانون العقوبات.