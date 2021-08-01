انت الان تتابع خبر القضاء: 33 سنة مجموع الاحكام بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي بميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الأولى، اليوم الاحد، عن إصدراها حكماً جديداً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي وفق المادة (340) من قانون العقوبات.
المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أفاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بأن "عدد الاحكام التي اصدرتها المحكمة بحق المدان قد بلغت ستة احكام تضمن مجموعها (33) سنة بالسجن وفق أحكام المواد (340-316) من قانون العقوبات وذلك عن قيامه بعمليات تزوير واختلاس لمبالغ مالية.