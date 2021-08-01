انت الان تتابع خبر الجيش والحشد الشعبي يشرعان بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لقواته مع الجيش لتفتيش وتأمين وادي الكور في محافظة كركوك.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش والشرطةالاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور والمناطق المحيطة به في كركوك".
وأضافت أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك".
وأضافت أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك".