الجيش والحشد الشعبي يشرعان بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور في كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش والشرطةالاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور والمناطق المحيطة به في كركوك".

وأضافت أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك".

