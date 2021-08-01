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الجيش والحشد الشعبي يشرعان بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لقواته مع الجيش لتفتيش وتأمين وادي الكور في محافظة كركوك.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش والشرطةالاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور والمناطق المحيطة به في كركوك".

وأضافت أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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