وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على الدورة (112) كلية عسكرية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تدعو خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي والأدبي والتجاري والصناعة) الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة (112) كلية عسكرية، إلى تقديم طلباتهم اعتباراً من يوم الأحد 1 آب 2021 لغاية يوم الخميس 5 آب 2021، عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع (www.mod.mil.iq) من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم من خلال الرابط أدناه:https://college1.mod.mil.iq/

واضافت، ان شروط التقديم كالتالي:

1. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من أب عراقي وأم عراقية.

2. أن لا يقل عمر المتقدم عـن (18) سنـة ولا يزيد عن (22) سنة للمدنيين.

3. أن لا يقل عمر المتقدم عـن (18) سنـة ولا يزيد عن (24) سنة للعسكريين ممن أمضوا ثلاث سنوات في الخدمة بصورة حسنة.

4. أن يكـــون المتقدم من خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي وبمعدل (70%) فما فوق.



5. أن يكـــون المتقدم من خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها التجاري والصناعة للأقسام (سيارات، كهرباء، الكترونك، سيطرة) وبمعدل (80%) فما فوق.6. غير مفصول آو منسحب من اي دورة من الدورات المفتوحة في الكليات العسكرية آو فاشل في الدراسة فيها آو مرتكب جريمة الغياب آو الهروب من الجيش.7. لا يقل طول المتقدم عن (165) مائة وخمسة وستين سنتيمترا.

ملاحظات:

1.تهمل جميع الاستمارات المتكررة كما تهمل استمارات المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم الضوابط المطلوبة.

2.سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الفحص الطبي والاختبارات التنافسية بعد انتهاء مدة التقديم.

3.سيحدد موعد التقديم الإلكتروني لاحقاً لخريجي الدراسة الاعدادية للعام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١) بعد صدور النتائج النهائية للامتحانات.

