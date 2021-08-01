برلمان الصومال.. 10 مرشحين لـ5 مقاعد فيدرالية بولاية جنوب غرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد ولاية جنوب غرب الصومالية، غدا الإثنين، بدء التصويت في الانتخابات الخاصة بالمقاعد الفيدرالية بمجلس الشيوخ.

وأعلنت الولاية مساء السبت، قائمة مختصرة لمرشحي 5 مقاعد نيابية من أصل 8 مخصصة لها، تضمنت 10 مرشحين بواقع اثنين لكل مقعد، بينهم أربع سيدات يتنافسن على مقعدين.



وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، فمن المقرر أن يتم تسجيل المرشحين ودفعهم رسوم الترشح اليوم الأحد، فيها من المقرر أن ينطلق التصويت الإثنين .

ورحب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، بخطوات ولاية جنوب غرب الصومال نحو إجراء الانتخابات التشريعية، داعيا إلى إجرائها بشكل شفاف ونزيه .

وتعد ولاية جنوب غرب الصومال ثاني ولاية تجري انتخابات مجلس الشيوخ عقب ولاية جوبلاند، التي نظمت الانتخابات التشريعية يوم الخميس الماضي، وانتخب فيها 4 أعضاء هم: إلياس بدل غبوسي، وعبدالله اسماعيل فرتاغ، وإفتين حسن باستو، وعبدالرزاق محمد عثمان .

ويتواجد في ولاية جنوب غرب الصومال مسؤولون من لجنة الانتخابات الفيدرالية، يترأسهم نائب رئيس لجنة الانتخابات موليد متان صلاد لمراقبة كيفية سير عملية التصويت.

وتأتي هذه الخطوة عقب توجيه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى نداء إلى رؤساء الولايات بإسراع الانتخابات التشريعية .

ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق أعضاء البرلمانات المحلية للولايات الصومالية الخمس، ويصل مجموع عددهم 413 نائبا.

ومجلس الشيوخ الصومالي هو الغرفة العليا للبرلمان، ويتكون من 54 عضوا موزعين مناطقيا كالتالي: 11 لمنطقة أرض الصومال، و11 لبونتلاند، 8 لجوبلاند، 8 لغلمدغ، 8 لهيرشبيلى و8 لجنوب غرب الصومال.