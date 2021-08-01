شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ملیار جنيه حجم إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 22/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى نحو 180 ملیار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، و 153 مليار جنيه إنتاج عام 19/2020، بنسبة نمو 7.4% فى عام الخطة، وبنسبة مساهمة 1.8% فى الإنتاج الإجمالى لعام 21/2022.

وكذلك، من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 105.6 مليار جنيه خلال عام 21/2022 مقابل 103.6، و102.5 مليار جنيه فى العامين السابقين، بنسبة نمو ناهز 2% عن عام 20/2021، وبنسبة مساهمة 1.7% من الإنتاج الإجمالى المقدر لعام الخطة 21/2022.

وعلى مستوى ناتج القطاع، من المستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة، بالمقارنة بالمتوقع عام 20/2021 (103.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 9%، ومقابل بلوغه نحو 14 مليار جنيه خلال عام 19/2020، وذلك بالأسعار الجارية، وتبلغ مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 1.7% (بالأسعار الجارية).

أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع من 61.1 مليار جنيه خلال عام 19/2020 إلى نحو 63 مليار جنيه عام 21/2022، ومقابل ناتج متوقع عام 20/2021 قدره 61.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 1.9%.