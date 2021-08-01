الرئاسة الجزائرية تؤكد أن رئيس تونس سيتخذ قرارات مهمة قريباً

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، فيما ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة.



وقالت الرئاسة، في صفحتها على «فيسبوك»، إن تبون بحث هاتفياً التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن «تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية، وستكون هناك قرارات مهمة عن قريب».

وينتظر التونسيون من الرئيس سعيد تعيين رئيس جديد للحكومة، وتقديم خريطة طريق بعد إعلانه الأسبوع الماضي إجراءات طارئة.