وزير الخارجية المصري: مستمرون في دعم لبنان للخروج من أزمته

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تحاول مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الراهنة، معرباً عن أمله بتشكيل الحكومة اللبنانية في وقت سريع، بما يحقق توافقاً بين كل الأطراف السياسية من أجل إخراج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في القاهرة، قال شكري: "هناك تنسيق دائم مع الجزائر في مختلف المحافل الدولية"، حسبما أفاد موقع بوابة الأهرام المصرية.

وأضاف شكري: "مستمرون في توفير كل الدعم للبنان".

وعلى الصعيد التونسي، لفت إلى أن "مصر تتابع باهتمام بالغ الأوضاع في تونس"، مؤكداً ثقته بحكمة القيادة التونسية لتحقيق الخير لشعبها.