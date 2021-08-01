شكرا لقرائتكم خبر عن 18 إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بين المعنيين بالأولمبياد.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضيا واحدا من المقيمين في القرية الأولمبية.

وكانت اللجنة قد سجلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول تموز/يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتبارا من أول تموز/يوليو، من بينهم 24 رياضيا.