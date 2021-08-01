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18 إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى ، بين المعنيين بالأولمبياد.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضيا واحدا من المقيمين في القرية الأولمبية.

وكانت اللجنة قد سجلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول تموز/يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتبارا من أول تموز/يوليو، من بينهم 24 رياضيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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