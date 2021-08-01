انت الان تتابع خبر ضبط ٧ حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك بوابة البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، ضبط ٧ حاويات في كمرك بوابة البصرة مخالفة للشروط والضوابط.
وذكر اعلام الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من ضبط ٧ حاويات في كمرك بوابة البصرة تحتوي على كمامات واجهزة كهربائية مستعملة ومواد غذائية منتهية الصلاحية وملابس مستعملة وتراب الحديد واثاث مستعمل واجهزة ولوازم طبية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والدوائر الساندة الأخرى".