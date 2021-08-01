ضبط ٧ حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك بوابة البصرة

وذكر اعلام الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من ضبط ٧ حاويات في كمرك بوابة البصرة تحتوي على كمامات واجهزة كهربائية مستعملة ومواد غذائية منتهية الصلاحية وملابس مستعملة وتراب الحديد واثاث مستعمل واجهزة ولوازم طبية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والدوائر الساندة الأخرى".

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، ضبط ٧ حاويات في كمرك بوابة البصرة مخالفة للشروط والضوابط.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012