طالبان تعلن مسؤوليتها عن استهداف مطار قندهار بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان، صباح الأحد، مسؤوليتها عن استهداف مطار قندهار جنوبي أفغانستان، ما تسبب في تعليق الرحلات.

وقال متحدث باسم حركة طالبان، إن عناصر الحركة ضربوا مطار قندهار في جنوب البلاد بـ 3 صواريخ على الأقل خلال الليل، مضيفا أن الهدف هو إحباط ضربات جوية تشنها قوات الحكومة، بحسب قوله.



وقال ذبيح الله مجاهد لرويترز: "استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه مركزا لشن ضربات جوية علينا".

وذكر مسؤولون أفغان أن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق الرحلات، بعد تضرر مدرج جزئيا، فيما لم ترد بعد تقارير عن سقوط مصابين.

وتدور معارك بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية منذ عدة أسابيع في محيط المدينة الواقعة في جنوب أفغانستان.

وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/آيار، عندما شنت طالبان هجوما واسعا تزامن مع بدء انسحاب نهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة والذي بات شبه مكتمل.

وسيطر عناصر الحركة على عشرات المناطق بما فيها ضمن ولاية هرات، حيث سيطروا على معبرين حدوديين مع إيران وتركمانستان.