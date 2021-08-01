تظاهرات حاشدة في فرنسا بسبب قواعد الوقاية من كورونا الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت فرنسا، للمرة الثالثة على التوالي، تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد سياسة الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.



وتأتي هذه التظاهرات احتجاجاً على التطعيم الإجباري للعاملين في قطاع الصحة وتوسيع متطلبات إثبات الخلو من المرض.

وتكافح فرنسا حالياً موجة رابعة من فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن لوائح جديدة للنظافة الصحية هي أكثر صرامة من اللوائح السابقة التي فرضت من قبل في ضوء تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

ووافق البرلمان الفرنسي على اللوائح الجديدة المثيرة للجدل بداية الأسبوع المنقضي بعد مناقشات حامية الوطيس.

وقالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، في تغريدة على "تويتر"، إن الحكومة بحاجة إلى أخذ المحتجين على محمل الجد.