خبير أوبئة يتوقع موجة رابعة من كورونا في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقَّع خبير أوبئة حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر.



وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه في بداية جائحة كورونا كان هناك ظروف خارجية ساعدت مصر، إلى جانب الظروف الداخلية، منها تأخر دخول الموجة الأولى، ما أعطى فرصة استعداد كاملة من تجهيز مستشفيات وغيره.

وأضاف عنان، خلال لقائه أمس في قناة «سكاي نيوز عربية»، أن مصر استفادت تجربة وتمهيداً للإغلاق الجزئي وتجربة البروتوكولات، منوهاً بأن الدول أشادت بإدارة مصر للأزمة.

وأوضح أن الموجة الثالثة انتهت ونجحت مصر في تخطيها بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإعطاء العلاج في العزل المنزلي وتوفيره فورياً، ما كان له الأثر الكبير في قلة الإصابات الشديدة وأعداد الوفيات، برغم عدم الإغلاق التام.

وذكر أن الموجة الرابعة في مصر سيكون اللقاح فيها متوافراً، ما سيجعلها تنتهي بسلام.