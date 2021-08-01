مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرةً إلى وفاة 6 حالات بسبب التأثر بأعراض المرض.



وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 656 متعافياً من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230368 حتى اليوم.

وقال مجاهد، حسبما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس، هو 284262، من ضمنهم 230368 حالة تم شفاؤها و16524 وفاة.