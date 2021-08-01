- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة ضابط شرطة في سويسرا خلال احتجاجات على قيود كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
خرج الآلاف في تظاهرات، أمس، احتجاجاً على قيود فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدينة لوسرن السويسرية، وفقاً لما ذكرته الشرطة.
وقالت السلطات إن نحو 5000 شخص شاركوا في التظاهرات.
وأضافت أن ضابط شرطة تعرَّض للهجوم وأصيب خلال التظاهرة، واحتُجز شخصان على خلفية الحادث.
وقال المتظاهرون إن قيود فيروس كورونا غير ضرورية، كما أنها قيدت الحياة دون داعٍ.