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إصابة ضابط شرطة في سويسرا خلال احتجاجات على قيود كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

خرج الآلاف في تظاهرات، أمس، احتجاجاً على قيود فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدينة لوسرن السويسرية، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

 

وقالت السلطات إن نحو 5000 شخص شاركوا في التظاهرات.

 

وأضافت أن ضابط شرطة تعرَّض للهجوم وأصيب خلال التظاهرة، واحتُجز شخصان على خلفية الحادث.

 

وقال المتظاهرون إن قيود فيروس كورونا غير ضرورية، كما أنها قيدت الحياة دون داعٍ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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