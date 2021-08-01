إصابة ضابط شرطة في سويسرا خلال احتجاجات على قيود كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

خرج الآلاف في تظاهرات، أمس، احتجاجاً على قيود فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدينة لوسرن السويسرية، وفقاً لما ذكرته الشرطة.



وقالت السلطات إن نحو 5000 شخص شاركوا في التظاهرات.

وأضافت أن ضابط شرطة تعرَّض للهجوم وأصيب خلال التظاهرة، واحتُجز شخصان على خلفية الحادث.

وقال المتظاهرون إن قيود فيروس كورونا غير ضرورية، كما أنها قيدت الحياة دون داعٍ.