شكرا لقرائتكم خبر عن 125.7 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعة بخطة عام 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة فى خطة العام المالى 2021/2022 بنحو 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

ويجرى تنفيذ اساتثمارات نشاط تكرير البترول من خلال الشركات العامة العاملة بنحو 10.2 ملیار جنيه، بنسبة 61٪ من الإجمالى، والباقى وقدره 6.4 مليار جنيه من خلال شركات القطاع الخاص.

أما الاستثمارات فى مجال الصناعة التحويلية غير البترولية، فتضم استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات والشركات العامة، وقيمتها نحو 39.5 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية، وقدرها 27.4 مليار جنيه، واستثمارات القطاع الخاص وقدرها نحو 42.2 مليار جنيه.