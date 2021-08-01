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مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 6 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 656 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 230 ألفا و 368 حالة حتى مساء السبت، وفقا 
لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 284 ألفا و 368 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 524 حالة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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