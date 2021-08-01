زعيم المعارضة في تركيا يوجه انتقادات حادة لأردوغان

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

وجه زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، انتقادا لاذعا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية تأخر السيطرة على حرائق الغابات المستعرة منذ الأربعاء الماضي.



واندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال أول زيارة له إلىولاية أنطاليا بعد الحرائق التي حدثت في العديد من النقاط في تركيا، ونجم عنها خسائر ودمار.

كيليتشدار أوغلو قال منتقدًا إن أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن أردوغان في السلطة منذ 19 عامًا، قإذا تم شراء طائرة إطفاء واحدة كل عام، سيكون لدى تركيا اليوم 19 طائرة إطفاء.

وتابع: “تتخذون إجراءات من الصفر كما لو أننا نشهد مثل هذه الحرائق للمرة الأولى. هذا هو أكبر ضعف للحكومة التي تحكم تركيا لا يوجد تخطيط ولا بعد نظر. تقع حوادث حرائق ، خسائر في الأرواح، خسائر في الممتلكات… فلماذا لا تتخذ الاحتياطات في الوقت المناسب يا أخي؟ كل صيف يندلع حريق ويحدث في كثير من البلدان”.