شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلماني تركي ينتقد حكومة أردوغان.. ويكشف عن فشل الإدارة ببلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزل، تصريح وزير الزراعة التركي والغابات، بكر باكدميرلي، بأنه «لا توجد طائرة لإطفاء الحريق في مخزوننا».



وقال أوزل: «لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مخزون الرئاسة لما كانت احترقت رئتانا».

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، قال فيها «لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مخزون الرئاسة لما كنا احترقنا. إن العقلية التي تشتري الطائرات لحفظ المظهر والسمعة، ولا تشتريها لإطفاء الحرائق، هي نظام القصر. لتسقط سمعتكم أرضًا».