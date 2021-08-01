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برلماني تركي ينتقد حكومة أردوغان.. ويكشف عن فشل الإدارة ببلاده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

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انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزل، تصريح وزير الزراعة التركي والغابات، بكر باكدميرلي، بأنه «لا توجد طائرة لإطفاء الحريق في مخزوننا».

 

 وقال أوزل: «لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مخزون الرئاسة لما كانت احترقت رئتانا».

 

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، قال فيها «لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مخزون الرئاسة لما كنا احترقنا. إن العقلية التي تشتري الطائرات لحفظ المظهر والسمعة، ولا تشتريها لإطفاء الحرائق، هي نظام القصر. لتسقط سمعتكم أرضًا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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