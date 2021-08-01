شكرا لقرائتكم خبر عن 1442 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 199 ألفا و 787 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2098

كما تعافي من المرض 1497 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 175 ألفا و 674 حالة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي 23ر19 مليون شخص أو 9ر37 % من سكان البلاد، تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 13ر7 مليون شخص بشكل كامل.