مقتل مسؤول بـ"حزب الله" في "عملية ثأرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقدم شخص على إطلاق النار من مسدّس حربي، خلال حفل زفاف، نحو المسؤول في "حزب الله" المدعو علي شبلي، ما أدّى إلى مقتله على الفور.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر اختراق أحد الأشخاص حفل زفاف في أحد المنتجعات السياحية في منطقة الجية (جبل لبنان)، وإطلاق النار مباشرةً نحو شبلي، قبل أن يلوذ بالفرار.

والقتيل شبلي هو أحد المسؤولين بـ"حزب الله" وأحد مسلحي بما يعرف بـ"سرايا المقاومة" وهي مجموعات رديفة يمولها "حزب الله"، تجمع مسلحين فئة ثانية تعنى بالمناطق اللبنانية المختلطة طائفياً.

وبحسب المعلومات فإنّ مطلق النار شقيق أحد الفتيان الذي قتل في مشاجرة، بين شبلي الذي يملك محلا تجاريا في المنطقة ومجموعة من عرب خلدة منذ نحو سنة.





ورغم أن الحادث يحمل طابعا ثأريا، إلا أنه رد فعل لحادث طائفي منذ نحو عام، بسبب لافتة طائفية وضعت على مركز التسوق التابع لشبلي، وعندما أقدم شبان على إزالة اللافتة تعرضوا لإطلاق نار من مركز التسوق ما أدى إلى مقتل أحد الفتيان.



ويتهم القاطنون في المنطقة شبلي بتحويل مركزه التجاري إلى مركز حزبي لـ"حزب الله".





وتسود حالة من التوتّر في المنطقة بعد إطلاق النار، وبرزت دعوات من أنصار "حزب الله" على مواقع التواصل الاجتماعي للثأر والحرق والقتل.

ولاحقاً بعد اتصالات سياسية وحزبية تم تسليم الشاب مطلق النار إلى القوى الأمنية خوفاً من انزلاق الأمور نحو صراع طائفي بعد حالة التوتر التي سادت.