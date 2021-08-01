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"قوى عاملة النواب" تكشف موعد مناقشة قانون العمل

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محمد اسماعيل - القاهرة - قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المرتقب أن يناقش قانون العمل ضمن أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، على أن يكون ضمن أولويات اللجنة حال إحالة القانون إليها.

وأوضحت سولاف في تصريحات خاصة، أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في قانون العمل، مشيرة إلى أنه ضمن حزمة القوانين التي أحيلت لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي.

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ قانون العمل الجديد، بعدما أحال مجلس النواب مشروع القانون إليها.

يذكر أن القانون ذاته سبق أن تمت مناقشته في مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة في فصله التشريعي الأول الماضي، إلا أنه لم يقر بشكل نهائي وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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