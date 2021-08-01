الإمارات: هجمات «الحوثي» تهدد أمن الملاحة الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف سفينة تجارية تابعة للمملكة العربية السعودية الشقيقة جنوبي البحر الأحمر بطائرة مسيّرة مفخّخة اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعتبر ما جرى دليلاً جديداً على سعي هذه الجماعة الإرهابية إلى تهديد أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية جنوب البحر الأحمر، وإصراراً ممنهجاً على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات من قبل ميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد هذه الهجمات الإرهابية.

وأكد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وأمن وسلامة الملاحة والتجارة العالمية، وأنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، وأنّ أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الأول، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيّرة معادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف تأكيده استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية بجنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف إن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

ولاقى الهجوم الإرهابي الحوثي على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة «مفخخة» إدانة واسعة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين على مواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية التي تمكنت من إحباط الهجوم.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية.

كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية الاعتداء الإرهابي.

وأكدت الوزارة في بيان أن «استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار».

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب والبيضاء وتهديدها أمن الملاحة الدولية بما يهدد السلام والأمن الدوليين.

وشددت على موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة الهجوم الإرهابي.

وأكدت الرابطة في بيانٍ صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي يُشكّلُ انتهاكاً جسيماً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين.

وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.

كما جدّد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات الرابطة وقوف الرابطة إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.

إلى ذلك، أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية.

وقالت في بيان أصدرته من مقرها في تونس، إنها إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومرافقها الحيوية فقط، بل حركة الملاحة الدولية وأمنها وحرية التجارة العالمية في البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي والسلام والأمن الدوليين، في تحد سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار، فإنها تجدد وقوفها الكامل مع المملكة إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية.