ترحيب أميركي بتبنّي الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات لتعزيز المساءلة في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

رحبت الولايات المتحدة أمس بتبني الاتحاد الأوروبي إطاراً جديداً لفرض عقوبات تهدف إلى تعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان.

وقال كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان مشترك: «نظرا لأن عدداً متزايداً من اللبنانيين يعانون من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد فمن الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري، وتقاعس الحكومة عن العمل، وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الضرورية لمعالجة الوضع المتردي في البلاد». وأضاف الوزيران أن «العقوبات تهدف من بين أمور أخرى إلى فرض التغييرات في السلوك، وتعزيز المساءلة للجهات الفاعلة والقادة الفاسدين الذين شاركوا في سلوك خبيث».

وأكدا ترحيب بلادهما «باستخدام الاتحاد الأوروبي لهذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي» مؤكدين أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في جهودنا المشتركة.