تحركات داخل «النهضة» لحل المكتب التفيذي فوراً

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد، وكالات)

دعا 130 عنصراً من حركة «النهضة الإخوانية» بينهم 5 نواب، رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي إلى تغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس، وذلك على خلفية تصريحاته التي لمّح فيها للفوضى، والتي دعا فيها للنزول إلى الشارع للضغط على الرئيس قيس سعيد للعدول عن قراراته الأخيرة، فيما هاجمت قيادية ونائبة بالبرلمان عن حركة «النهضة»، الغنوشي، قائلةً، إن تصريحاته ومواقفه الأخيرة تهدّد السلم الاجتماعي، كما انتقد عدد من النواب دعوة الغنوشي لعقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس، واصفين هذه الدعوة بأنها «غير قانونية».

وفي بيان وقع عليه أكثر من 130 عضواً في حركة «النهضة» وأطلقوا عليه «تصحيح المسار»، دعا الناشطون في حركة «النهضة» الموقعون على البيان قيادة الحركة إلى «تحمل المسؤولية كاملة عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية قادرة على تلبية حاجيات التونسيين».

وحذروا من أن «تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية قوبلت بقدر محترم من الترحيب الشعبي كما أثارت تحفظ جزء كبير من النخبة السياسية والقانونية».

وأقر البيان بأن «حركة النهضة كانت عنصراً أساسياً في هذه الوضعية الحرجة بفعلها السياسي المباشر وغير المباشر»، داعياً القيادة الحالية للحركة إلى تحمل المسؤولية كاملة عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي.

كما طالب البيان بحل المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» فوراً وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من القبول الشعبي قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية واستئناف المسار. ووجه الموقعون الدعوة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثقة في هذه المؤسسة.

وفي سياق متصل، هاجمت القيادية والنائبة بالبرلمان عن حركة «النهضة» يمينة الزغلامي، زعيم الحركة راشد الغنوشي، وقالت إن تصريحاته ومواقفه الأخيرة التي تلت قرارات الرئيس قيس سعيّد، تهدّد السلم الاجتماعي.

واعتبرت الزغلامي التي كانت إلى وقت قريب من أهم المساندين والمدافعين عن الغنوشي، أنها لا توافق ما جاء في تصريحات الغنوشي التي توعد فيها بتحريك الشارع وتأجيج العنف والفوضى وإعادة الإرهاب إلى تونس، في صورة عدم تراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته، وقالت إنها تهدد السلم الاجتماعي في تونس.

وأقرّت القيادية النهضاوية خلال مشاركتها في نقاش عبر منصة «كلوب هاوس» بتحمل حزبها المسؤولية في ما وصلت إليه الحياة السياسية من تعقيدات، وقالت إن عدم إرساء المحكمة الدستورية خطأ قاتل ارتكبته «النهضة» وحلفاؤها إلى جانب إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ.

وأضافت الزغلامي، أن «الخلاف في تونس اليوم داخلي ولن يكون هناك حل يأتي من الخارج»، مشددة على أنّه لا بد من معالجة الأمور داخلياً، مشيرة إلى أن الحركة وبعض قياداتها «لم يفهموا الدرس بعد».

وفي السياق، انتقد عدد من النواب التونسيين، دعوة الغنوشي، لعقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس، على خلفية صدور أمر رئاسي يقضي بتجميد أعمال مجلس نواب الشعب.

وتوجهت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى للغنوشي قائلةً: «لن تضع قدمك مستقبلاً في البرلمان». وقالت إن «حزبها لم يعترف به يوماً رئيساً لمجلس نواب الشعب»، مذكرةً بمطالبتها المستمرة بسحب الثقة منه.

كما أكدت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن «الغنوشي الذي يطالب باحترام الدستور كان أول من اخترق القوانين والنظام الداخلي للبرلمان»، مضيفةً: «دستورك رد إليك يا إخواني»، وفق تعبيرها.

بدورها، اعتبرت النائبة عن «كتلة الإصلاح» بالبرلمان التونسي، نسرين العماري، أن البيان الصادر عن رئاسة المجلس يُعد «تجاوزاً خطيراً وتعدّياً صارخاً على علويّة القانون»، وفق ما ورد في تدوينة على حسابها الشخصي في فيسبوك.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قد دعا في بيان أمس الأول، إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس للتداول في حادثة اعتقال النائب ياسين العياري، مؤكداً أن توقيفه «غير قانوني».