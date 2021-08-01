محمد الفلاح - حوثي يحمل قنبلة في سيارة أجرة ويتسبب بمقتل وإصابة مدنيين

الأحد 1 أغسطس 2021

قُتل مُسلح حوثي وشخص آخر مدني وأصيب آخرون، بانفجار قنبلة يدوية داخل سيارة أجرة أثناء مرورها في نقيل سمارة بمحافظة إب، وسط اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن قنبلة يدوية كانت بحوزة مسلح تابع لميليشيا الحوثي، وقد انفجرت في وقت متأخر من مساء الجمعة داخل سيارة كانت تقل ركابا مدنيين أيضاً في نقيل سمارة.

وأسفر الانفجار عن مقتل المسلح الحوثي وشخص آخر مدني بجواره وإصابة 4 آخرين بينهم سائق السيارة.

وأضافت المصادر أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الثورة في مدينة إب لتلقي العلاج، وأن حالة اثنين منهم خطرة.