شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات للشعبة البرلمانية المصرية فى الاتحاد البرلمانى الدولى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطا فاعلاً فى الدبلوماسية البرلمانية، بالرغم من قصر المدة الزمنية لدور الانعقاد الأول، وما فرضته جائحة كورونا "كوفيد -19" من ظروف وتحديات أثرت على العالم أجمع .

وتمكنت الشعبة البرلمانية المصرية في تحقيق عدد من النجاحات نرصدها علي النحو الأتي :

1- نجحت الشعبة البرلمانية فى الحصول على عدد من المناصب الشاغرة بالاتحاد البرلمانى الدولى، حيث فازت النائبة سحر البزار بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى.

2- حازت النائبة الدكتورة سحر عطية على عضوية مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلمانى الدولى.

وأفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فصلا كاملا خاص بالشعبة البرلمانية واشارت المادة 84 إلي مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس. ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة، ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.

وجاءت التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا علي اللائحة لتضيف فقرة رابعة لاسيما مع عودة مجلس الشيوخ واتساقا مع لائحته الداخلية يكون مفادها " ويمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين"

وجاءت المادة 84 لتقضي بأن تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومى، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسئولاً عنها أمام رئيس الشعبة.

ويعقد المجلس غب هيئة شعبة برلمانية حسب المادة 85 اجتماعاً سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الأمور الطارئة المتعلقة بها.