​​السمعة والأمان.. السياحة تكشف 5 أسباب لتصدر مصر الوجهات السياحية لـ2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن مصر لم تتصدر فقط الوجهة الثانية لسياح دولة التشيك، بل تصدرت الوجهة الأولى للسياح الأوكرانيين، لافتة إلى أن المنتج السياحي المقدم حظي بقبول وارتياح من جانب العديد من الأسواق المصدرة للسياحة.

وأوضحت شلبي لـ"الخليج 365"، أن أسباب تصدر مصر للوجهات السياحية لسياح الدول الأوروبية يأتي نتاج أمان المقصد السياحي المصري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وتطعيم العاملين في السياحة، والسمعة التي قدمتها مصر في المنتج السياحي، والسياح الذين زاروا مصر ونقلوا ذلك للخارج، دون إصابة بفيروس كورونا، وغيرها من العوامل الأخرى، جعلت مصر المقصد السياحي المتميز لديهم.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار، طبقت إجراءات صارمة من حملات تفتيشية ومتابعة ومراقبة للمنشآت ومعاقبة المخالفين وغلق المنشأة فورا، وبالتالي هناك استمرارية للمنتج السياحي الإيجابي ما رفع من أعداد السياحة الوافدة لمصر منذ العام الماضي وحتى شهر يوليو الجاري، قائلة: "كل شهر عن شهر تزيد الأعداد السياحية".

جاء ذلك عقب التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، اختيار موقع "تريب أدفايزر" (Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، 5 مقاصد سياحية مصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2021.

وشملت المقاصد: "مدينة القاهرة، والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021".

كما اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، والرحلات النيلية بالقاهرة، من أفضل التجارب المميزة وغير العادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجًا بين المسافرين.

جدير بالذكر، أن اختيار هذه القوائم، يتم طبقًا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب أدفايزر.