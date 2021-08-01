اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة الإرهابي يحيى موسى، وشقيق حسن مالك، وآخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق سفر للخارج.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد،

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.