اليوم.. أولى جلسات محاكمة عامل بترويج مواد مخدرة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عامل لاتهامه بترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات في مدينة نصر.

وكشف أمر إحالة المتهم، 25 سنة، عامل بدائرة قسم أول مدينة نصر بالإتجار في جوهر indazole carboximides في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضحت التحريات أن حال مرور المتهم بدائرة القسم أبصر أحد ضباط قسم مدينة نصر المتهم في حالة تدعو للشك والريبة في أمره فاستوقفه وأبصر بحوزته كيس بلاستيكي شفاف يحوي نبات عشبي مخدر و بتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين.