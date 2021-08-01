حراك شبابي يدعو الرئيس التونسي إلى استفتاء لتغيير قانون الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

دعا حراك شبابي في تونس، أمس، الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان وإجراء استفتاء شعبي لتغيير قانون الانتخابات والنظام السياسي وتنقيح الدستور.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده «حراك 25 يوليو» الشبابي للدعوة إلى مساندة القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة ودعمها بقرارات أخرى لا سيما حل البرلمان.

وطالب المنسق بالحراك خليل عبد المجيد في كلمته بالمؤتمر بضرورة إنجاز استفتاء شعبي، لتغيير قانون الانتخابات والنظام السياسي، وتنقيح الدستور وإرساء جمهورية ثالثة في تونس.

كما دعا إلى التسريع في تشكيل حكومة تكون مقترحة من الشعب قائلاً: «سنرسل برسالة مفتوحة لرئيس الدولة تتضمن مقترح حكومة لتسيير الدولة، مع حكومة محاكاة مرافقة تراقب المسار، بالإضافة إلى محاسبة الأطراف التي أجرمت في حق تونس، وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، والمنظمات الفاسدة التي رافقت المسار طيلة السنوات العشر الأخيرة».

واعتبر «أن الرئيس قيس سعيد يسير في المسار الصحيح وعليه التسريع في الإجراءات التي اتخذها، ووضع خريطة طريق واضحة»، معرباً عن مساندة مبادرة الرئيس المتعلقة بالمصالحة الجزائية مع رجال الأعمال.

وشدد عبد المجيد على أن «حراك 25 يوليو سيعود للتحرك في الشوارع يوم 24 أغسطس المقبل، قبل يوم من انتهاء المهلة التي وضعها الرئيس سعيد في صورة الحياد عن المسار الذي اختاره الشعب والمشروعية الشعبية، التي يرتكز عليها قيس سعيد».