“الموت للديكتاتور”.. هتافات تدوّي في قلب طهران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أكد موقع “إيران إنترناشونال” خروج تظاهرات في منطقتين بالعاصمة الإيرانية طهران، هما تقاطع وليعصر والمسرح في طهران لدعم احتجاجات أهالي خوزستان ضد شح المياه في محافظتهم.

وقد هتف المحتجون بشعارات منها: “الموت للديكتاتور” و”البلاد تخلو من المياه والضغوط تتزايد”.

وأطلقت القوات الأمنية الإيرانية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بهدف تفريقهم من أمام ساحة مسرح طهران.

وكان الاحتفال بفوز فريق برسبوليس لكرة القدم بالدوري الإيراني، ليل الجمعة في طهران وعدة مدن إيرانية أخرى، قد تحوّل إلى مسرح لمظاهرات عارمة ضد النظام الإيرانيّ، حيث ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لخامنئي مثل “الموت للجمهورية الإسلامية”، و”الموت للديكتاتور”، و”كل هذه السنين جرائم”، و”الموت لهذه الولاية”، مواصلين الاحتجاجات التي بدأت قبل 15 يومًا في خوزستان.

وكانت مناطق طهران، ولا سيما منطقة طهران بارس شمال شرقي العاصمة، من بين المناطق التي شهدت، ليل الجمعة حتى فجر السبت، تجمعًا للمتظاهرين الشباب وهم يرددون شعارات مناهضة للنظام.

وخلال هذه الاحتجاجات هتف الناس والشباب الموجودون في شوارع طهران بارس: “الموت للديكتاتور”، و”الموت لمبدأ ولاية الفقيه”، و”مرشدنا هو أكبر عار علينا”.