شكرا لقرائتكم خبر العراق: خطر داعش لا يزال قائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين أمس، بأن خطر تنظيم داعش لا يزال قائما فكرا وتنظيما، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوده في العراق وسوريا وتنظيمات إرهابية أخرى تسعى إلى التنقل عبر الحدود الوطنية. وقال الوزير خلال لقائه رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، المندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيل، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، «إن الحكومة العراقية حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب».



كانت هذه تفاصيل خبر العراق: خطر داعش لا يزال قائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.