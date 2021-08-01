العراق: خطر داعش لا يزال قائما

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وقال الوزير خلال لقائه رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، المندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيل، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، «إن الحكومة العراقية حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب».
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