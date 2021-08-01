شكرا لقرائتكم خبر مساعدات سعودية عاجلة للمتضررين من سيول الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في مديريتي الريان واليتمة بمحافظة الجوف، شملت 220 خيمة و880 بطانية و110 بسط، استفاد منها 1.320 نازحا ومتضررا.

وشهد عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية مؤخرا سيولا جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعا كاملا.

على صعيد متصل، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,677 مستفيدا خلال الفترة من 8 حتى 14 يوليو الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3,846 مستفيدا خلال الفترة نفسها.