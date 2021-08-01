مساعدات سعودية عاجلة للمتضررين من سيول الجوف

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وشهد عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية مؤخرا سيولا جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعا كاملا.
على صعيد متصل، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,677 مستفيدا خلال الفترة من 8 حتى 14 يوليو الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3,846 مستفيدا خلال الفترة نفسها.
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