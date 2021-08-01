حماس: واشنطن شريكة في العدوان على فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبرت حركة «حماس» أمس أن الدعم الأمريكي بالسلاح والمال والغطاء السياسي لسياسات إسرائيل، يجعل من واشنطن «شريكة في العدوان» على الفلسطينيين.

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن قرار الولايات المتحدة تقديم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل، «يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدساته، ويزيد من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب أرضه».

وحذر قاسم من أن «استمرار الولايات المتحدة في تسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي، يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن المصادقة على صفقة بيع مروحيات عسكرية لإسرائيل تقدر قيمتها بـ3 مليارات و400 مليون دولار، على أن تشمل الصفقة معدات تقنية وأنظمة ملاحة ومعدات دعم وقطع غيار.

وأوضحت أنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز سي إتش 53- كيه إلى إسرائيل.