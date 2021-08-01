قتيل وجريح برصاص قوات الأسد في درعا

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وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، «إن الشخصين كانا في طريقهما إلى الفرن الآلي ببلدة خربة الغزالة أمس».
وأشار المرصد إلى أن عملية تبادل جرت خلال الساعات الفائتة بين اللجنة المركزية بريف درعا الغربي وممثلين عن قوات النظام، حيث جرى تسليم جثث أربعة مقاتلين محليين، بينهم قيادي سابق بالفصائل، مقابل تسليم جثة ضابط في الفرقة الرابعة قضى خلال الاشتباكات.
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