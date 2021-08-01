الحوثي يحول صنعاء لأكبر بؤر العالم للاتجار بالبشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ممارسات وجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أدت إلى تحول المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أكبر بؤر للاتجار بالبشر في العالم‏.

وقال في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، «نتذكر المآسي التي خلفتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة، من سياسات إفقار وتجويع وتشريد لليمنيين، وجرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وملايين الضحايا للحروب والصراعات التي فجرتها مخلفة أكبر أزمة إنسانية في العالم‏».

وأشار إلى أن انقلاب ميليشيات الحوثي قوض الجهود التي بذلتها الدولة قبل 2014 في مكافحة الاتجار بالبشر من لوائح وقوانين وإجراءات ميدانية. وأضاف: أدت سياسات ميليشيات الحوثي من عمالة وتجنيد للأطفال والفتيات، واختطاف وإخفاء للنساء في سجون سرية، والاعتداء الجنسي، وموجات النزوح الداخلي والخارجي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جعل مناطق سيطرتها أكبر بؤر للاتجار بالبشر في العالم‏.

على صعيد آخر استقبل ميناء المخا اليمني التاريخي غرب مدينة تعز، رحلتين تجاريتين بعد توقف دام 6 أعوام جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية.

وأعلن مدير مديرية المخا باسم الزريقي، ومدير الميناء عبدالملك الشرعبي، إعادة تشغيل الميناء أمس الأول، بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي.

وقال الزريقي إن إعادة افتتاح الميناء تشكل نقلة نوعية لجهة تعزيز حرية تنقل السلع عبر هذا الميناء، باستقباله لأول سفينتين تجاريتين، مما يشكل بشرى لسكان المخا ومحافظة تعز التي بدأت التنفس من رئتها الغربية.

ووصف إعادة الافتتاح بأنها مرحلة جديدة وفك الحصار عن المحافظة، داعيا التجار إلى توجيه كل سفن الاستيراد لتفريغ حمولتها من السلع عبر هذا الميناء.

من جهته ذكر مدير الميناء الشرعبي، أن السفينتين رستا في رصيف الميناء دون مشكلات، وأن وصول سفن أخرى ستمضي تباعا. كما عبر الممثل المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، عن سعادته لتواجده في ميناء المخا الذي أعيد افتتاحه أمام السفن التجارية بعد سنوات عدة من الإغلاق. وقال غريسلي، خلال زيارته للميناء، إنه يشعر بالسعادة وهو يرى سفنا تجارية تفرغ حمولتها بميناء المخا، الذي كان ولا يزال يمثل أهمية كبرى لليمنيين، بحسب ما نقلته عنه مواقع إخبارية محلية.

ويعد ميناء المخا اليمني من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية، وكان السوق الرئيسية لتصدير القهوة بين القرنين الـ15 والـ17، وقد أخذت اسم قهوة الموكا والموكاتشينو الاسم من هذا الميناء التاريخي.

ويكتسب الميناء أهميته كونه يقع بالقرب من الممر الدولي في البحر الأحمر بمسافة 6 كلم فقط، حيث يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.

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