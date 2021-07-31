روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس " كورونا " في روسيا ارتفاعا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إلى تسجيل 23807 إصابات جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير مقارنة بـ 23564 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي الإصابات 6 ملايين و265 ألفا و873 إصابة.

ولفت المركز إلى تسجيل / 792 حالة وفاة / خلال آخر 24 ساعة / مقابل 794 وفاة أمس/، ليبلغ إجمالي الوفيات 158 ألفا و563 حالة وفاة، مع تماثل 19771 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين 5 ملايين و608 آلاف و619 شخصا .