نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أفادت إذاعة موزاييك التونسية، ليل السبت، بنقل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة، إلى مستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، حسبما نقل موقع قناة العربية.



وفي وقت سابق، دعا نشطاء في حركة النهضة التونسية، من بينهم نواب عن كتلتها البرلمانية، زعيم الحركة راشد الغنوشي، إلى تغليب مصلحة البلاد في الوضع الذي تمر به حالياً، وذلك على خلفية تصريحاته التي لمّح فيها للفوضى والتي دعا فيها للنزول إلى الشارع للضغط على الرئيس قيس سعيد للعدول عن قراراته الأخيرة.

وفي بيان تحت عنوان "تصحيح المسار"، طالب أكثر من 130 شخصاً من شباب النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، الغنوشي بـ"تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي".

ودعا الموقعون على البيان، قيادة حزبهم إلى "تحمّل المسؤولية كاملة بخصوص التقصير في تحقيق مطالب الشعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان". واعتبروا أن "خيارات الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية لم تكن ناجعة". كما طالبت مجموعة شباب النهضة بحل المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة.

من جهته، قال القيادي في النهضة زبير الشهودي، إن "دعوة الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبّر عن رؤيا الحركة"، مضيفاً: "لا وجود لسلطة حالياً في الحركة إلا لمجلس شوراها".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تونسية باستقالة محمد النوري من مكتب شورى النهضة بسبب تصرفات رئيسه عبد الكريم الهاروني.