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إيران بشأن الموجة الخامسة: الحجر الشامل السبيل الوحيد للاحتواء

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الإيرانية أن الحجر الصحي الشامل هو السبيل الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة من فيروس في البلاد.
وقال علي رضا رئيسي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، إن "الطريق الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة (من فيروس كورونا) التي تجتاح البلاد هو الحجر الصحي التام لمدة محدودة".

من جانبها، أعربت وزارة الصحة الإيرانية عن قلقها من انخفاض نسبة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية، في ظل التصاعد غير المسبوق في أعداد المصابين بالفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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