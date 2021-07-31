مصادر لـ"الخليج 365": نقل الغنوشي للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر تونسية مطلعة لـ"الخليج 365"، إنه تم نقل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية إلى مستشفى خاص بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الغنوشي يعاني صعوبات صحية خلال اليومين الأخيرين، تعود إلى تداعيات إصابته بفيروس كورونا الأسبوع المنقضي.

والغنوشي الذي ولد عام 1940، يترأس البرلمان التونسي الذي تم تعليق أعماله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد وفقا للمادة 80 من الدستور، الذي يعطيه صلاحية إيقاف العمل التشريعي في حال وجود تجاوزات خطيرة تهدد الأمن العام للبلاد.



والإثنين الماضي، قال مصدر مقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك قرارا وشيكا بصدد الصدور بمنع راشد الغنوشي من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية.



وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن اعتزام الرئاسة التونسية إصدار قرار يمنع زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والإخواني سيف الدين مخلوف من السفر، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.

وأكد المحامي التونسي ياسين عزارة، المقرب من الرئيس قيس سعيد، أنه طبقا للإجراءات الاستثنائية وقانون الطوارئ تم منع السفر على كل من رؤساء الأندية الرياضية ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء السابقين والنواب المجمدين والولاة ورؤساء البلديات خلال هذه الفترة بأوامر من رئيس الجمهورية ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.

ومنذ ترؤس الغنوشي رئاسة البرلمان عام 2019، تصدر اسمه قائمة أسوأ السياسيين بتونس، والشخصية الأدنى ثقة، وهو ما عكس إرادة شعب خَبِر كيف يسقط الجدار، وغضبه من نشاطات جماعة تآمرت على البلاد وألحقت بها ضررا سياسيا واقتصاديا فادحا.