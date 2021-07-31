إيران.. محاكمة محتجين في خوزستان بتهمة الإخلال بالأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف رئيس قضاة إقليم خوزستان جنوبي إيران صادق مرادي، مساء السبت، بأن سيتم قريباً عقد محاكمات لبعض المحتجين على خلفية أزمة المياه.

وقال صادق مرادي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "أفرجنا خلال اليومين الماضيين عن عدد كبير من المحتجين في خوزستان ممن ليست لديهم مشاكل أمنية، فيما أبقينا بعض المحتجين رهن الاعتقال".

وأضاف "سيتم التعامل مع الأفراد الذين لديهم مشاكل أمنية، وسنعقد محاكمات لهم في أسرع وقت ممكن".

واتهم المسؤول الإيراني "المعتقلين من المحتجين في خوزستان، بأنهم أخلوا بالأمن وقاموا باستهداف الممتلكات العامة ولديهم اتصال بجماعات انفصالية معارضة للنظام".

وأشار المسؤول إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن معتقلين آخرين ممن شاركوا باحتجاجات خوزستان بعد التحقيق معهم.

ولم يوضح صادق مرادي عدد المفرج عنهم وعدد المتبقين رهن الاعتقال من المحتجين بمدن محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية والتي يقطنها قرابة خمسة ملايين نسمة.

وشهدت مدن خوزستان منذ منتصف يوليو/تموز الجاري ولمدة 12 يوماً احتجاجات شعبية واسعة رفعت شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي، على خلفية أزمة المياه التي تضرب المحافظة منذ فترة طويلة.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل 10 محتجين وفقا لمصادر ومنظمات حقوقية، فيما اعترفت السلطات بمقتل أربعة محتجين وضابط أمن.