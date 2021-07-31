البرهان يؤكد رغبة السودان في تطوير العلاقات مع أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رغبة بلاده تطوير علاقات التعاون والصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البرهان إن أبواب بلاده مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية، التي تعود بالفائدة المشتركة لمصلحة البلدين.



وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال لقائه بمكتبه اليوم السبت، وفدا أمريكيا مكونا من أعضاء سابقين في الكونجرس الأمريكي، ورجال أعمال ومنظمات طوعية، بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن.

وأكد البرهان بحسب بيان السيادي رغبة السودان في بناء شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على الصداقة والتعاون البناء.

من جانبه، أوضح عضو الوفد الأمريكي مارك سيلجادر، العضو السابق في الكونجرس، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الوفد لمس إرادة ورغبة من البرهان لاستكمال عملية السلام في السودان، والعمل على إنجاح الفترة الانتقالية من خلال تحقيق التناغم والانسجام بين مكونات المرحلة الانتقالية.





وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني، أبدى حرصه على تطوير وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والعمل معا لبناء شراكة وعلاقات صداقة مستقبلية.

بدوره قال السفير ريتشارد ديك سوايت، العضو السابق في الكونجرس الأمريكي، إنه عمل بالتعاون مع بعض الشركات والمنظمات الأمريكية خلال السنوات العشر الأخيرة في السودان، على تطوير التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية.

وتابع أنها تمثل الحل لمشاكل السودان الحالية والمستقبلية، بجانب العمل في مجال البناء المجتمعي المستدام وتوفير فرص عمل لدعم الطبقة الَوسطي في السودان.

وأعلن السفير ريتشارد سوايت رغبة عدد من الشركات الأمريكية الجديدة للاستثمار في السودان، بعد التغيير الحقيقي الذي شهدته البلاد على مستوى الحكومة والمجتمع، والرغبة القوية في التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة.