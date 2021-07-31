السودان .. إعلان حالة الاستنفار القصوى في إحدى الولايات بسبب الفيضان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت ولاية سنار السودانية يوم السبت حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء مساء اليوم عن والي ولاية سنار محمد سليمان، أن حكومته ولجنة أمنها ستظل في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارئ، بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق.

وناشد والي ولاية سنار المواطنين القاطنين على النيل الأزرق أخذ الحيطة والحذر، بعد ورود معلومات تقضي بارتفاع مناسيب النيل الأزرق، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة في أعالي الهضبة الإثيوبية، وذلك تحسبا لأي فيضان.