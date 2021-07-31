شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يدعو لضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تحاول أن تساهم في خروج لبنان من الأزمة الراهنة، وأن هناك اهتماما دوليا بالأزمة، وأوضح: نتطلع أن تتمكن القيادات السياسية في لبنان من مواجهة الضغوط الحالية في ظل التحديات الصعبة، مشددا على أهمية تشكيل حكومة لبنانية تستطيع التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وتخرج لبنان من أزماتها الاقتصادية والسياسية وأهمية الإسراع في ذلك.

وأشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة دون تأخير، وتحقيق التوافق بين كافة الأطياف اللبنانية، موضحا أن مصر مستمرة في تقديم اي دعم يحقق هذا التطلع المصرى لدعم لبنان لان هذا الشعب يستحق ان ينعم بمستقبل مشرق في هذه المنطقة.

فيما أكد وزير خارجية الجزائر دعم بلاده للشعب اللبناني ودعمه لحراك عربى (اتفاق الطائف) اسفر عن تحقيق الاستقرار، مشيدا بالتعايش والتسامح الذي تتمتع به دولة لبنان، موضحا ان المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة شرعية قوية تمثل كافة اللبنانيين وتكون قادرة على قيادة المسيرة في لبنان وتعالج كافة التحديات بتضامن عربي، لافتا الى ان لبنان تاريخ ومستقبل ويجب دعمه عربيا.