أخبار التعليم| وفاة مراقب و6 حالات غش في امتحاني الاستاتيكا والأحياء.. فتح باب التظلمات للدبلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم السبت، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم السبت، جاءت كالتالي:

- أول تعليق من وزير التعليم على صورة امتحان الاستاتيكا وختم لجنة المراقبة

- وزير التعليم: أكثر من 23 مليون طالب امتحنوا في صمت.. والتعليم ليس الثانوية العامة فقط

- "الاستاتيكا والأحياء".. وفاة و6 حالات غش في امتحاني الثانوية العامة

- امتحان الأحياء.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة "علمي" بشأن مستوى الأسئلة

- وفاة معلم أثناء تواجده بلجنة مراقبة الثانوية العامة بـ"بنها".. ونقله لقريته بالمنوفية

- استاتيكا الثانوية العامة.. طلاب: الامتحان أسهل من الديناميكا وبه "تكات"

- امتحان الأحياء والاستاتيكا.. تداول الامتحان لطلاب الثانوية العامة

- تبدأ الأحد.. "تعليم الجيزة" تكشف جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل

- المادة بـ100 جنيه.. التعليم: فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات