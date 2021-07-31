بعد ظهور مراسلتها من القاهرة.. مصدر يكشف حقيقة إعادة فتح مكتب "الجزيرة" بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ظهرت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، من داخل مصر ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول عودة فتح مكتب القناة في القاهرة مرة أخرى، عقب سنوات من الإغلاق.

وكشف مصدر إعلامي مسؤول في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك نوعيّن من المراسلين، الأول الدائمين والآخر هم الزائرين، موضحًا أن "شيرين أبو عاقلة" مراسلة زائرة حضرت إلى مصر وظهرت على الشاشة بتصريح من السلطات المصرية في إطار إثبات حسن النوايا من جانب مصر عقب المصالحة العربية مع قطر.

وأوضح المصدر أن وجود المراسلين الزائرين له عدة أسباب، ما بين تغطية حدث ما أو إعداد فيلم تسجيلي، مضيفًا أنه على هذا الأساس تواجدت مراسلة الجزيرة في مصر، قبل أن تغادر بمجرد انتهاء عملها.

وأكد المصدر أنه لا يمكن لأي مراسل أجنبي ممارسة أي عمل إعلامي داخل مصر دون الحصول على موافقة السلطات المختصة وبتصريح من الهيئة العامة للاستعلامات، نافيًا إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في مصر في الوقت الحالي.

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