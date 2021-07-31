انتحار طالبة ثانوية عامة بسبب صعوبة الامتحانات في طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدمت طالبة بالثانوية العامة، شعبة علمي علوم، على التخلص من حياتها للأبد والانتحار بتناول مادة سامة، ما أدى إلى مصرعها فى الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي قررت التصريح بالدفن بعد مناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول "م.ص.ا" 18 عاما، ومقيمة شارع مسجد العليمي، بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة، وبالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء اليوم السبت، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، ما دفعها لتناول مادة سامة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.