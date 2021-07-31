استمرار التظاهرات ضد خامنئي

شهدت مختلف المدن في الأهواز تظاهرات واحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني المتبعة في هذه المناطق، ووصل صدى هذه التظاهرات إلى العاصمة الإيرانية. وقد اعتقلت السلطات الايرانية عددًا من نشطاء الأهواز خلال وقفة على ضفة نهر كارون، احتجاجًا على سياسات نقل المياه من المحافظة.

وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين رفعوا لافتات احتجاجية، واعتقلت عددًا منهم من بينهم سيدتان. حيث أحرق عدد من المحتجين صور المرشد الإيراني خامنئي وسط المدينة. وتشهد مختلف المدن في الأهواز تظاهرات واحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني المتبعة في هذه المناطق، ووصل صدى هذه التظاهرات إلى العاصمة طهران.

ويُذكر أن إقليم الأهواز يشهد احتجاجات واسعة منذ 15 يوليو، وعلى مدى أسبوعين، قُتل خلالها 9 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.