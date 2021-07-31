وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين رفعوا لافتات احتجاجية، واعتقلت عددًا منهم من بينهم سيدتان. حيث أحرق عدد من المحتجين صور المرشد الإيراني خامنئي وسط المدينة. وتشهد مختلف المدن في الأهواز تظاهرات واحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني المتبعة في هذه المناطق، ووصل صدى هذه التظاهرات إلى العاصمة طهران.
ويُذكر أن إقليم الأهواز يشهد احتجاجات واسعة منذ 15 يوليو، وعلى مدى أسبوعين، قُتل خلالها 9 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التظاهرات ضد خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.