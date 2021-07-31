شومر: يشجع الانتهاء من كتابة مشروع البنية التحتية

شجع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر واضعي خطة البنية التحتية من الحزبين على الانتهاء من كتابة مشروع القانون حتى يتمكن أعضاء المجلس من البدء في تقديم التعديلات، وذلك في جلسة نادرة اليوم. وكان العديد من أعضاء المجلس قد توقعوا أن يكون نص مشروع القانون جاهزًا للمراجعة في وقت متأخر من الجمعة، ولكن لم يتم الانتهاء منه. وقال شومر إنه فهم صعوبة الانتهاء من كتابة مثل هذا القانون الضخم، لكنه حذر بقوله: «كلما استغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء، كلما طالت مدة بقائنا هنا، لكننا سننجز المهمة». وذلك لاستكمال التصويت على كل من خطة البنية التحتية من الحزبين ومخطط الميزانية التي سيسمح لمجلس الشيوخ ببدء العمل في وقت لاحق من هذا العام على فاتورة اجتماعية وصحية وبيئية ضخمة بقيمة 3.5 تريليونات دولار.



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